Carrefour Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von acht Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt positiv über das Unternehmen Carrefour gesprochen. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor weist Carrefour mit einer Rendite von 14,81 Prozent eine Überrendite von mehr als 15 Prozent auf. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Carrefour mit 14,81 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Carrefour festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Carrefour daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour liegt bei 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.