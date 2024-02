Carrefour Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Dividendenpolitik von Carrefour wird von Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 2 liegt. Dies bedeutet eine positive Differenz von +2,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Aufgrund dessen erhält Carrefour eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Carrefour bei 14,81 Prozent, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0 Prozent, wobei Carrefour auch hier mit 14,81 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Carrefour ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Carrefour derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,89 EUR, während der Kurs der Aktie (15,21 EUR) um -9,95 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 16,18 EUR zeigt eine Abweichung von -6 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Aktienkurse kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Nach Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Carrefour positiv war. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Aufgrunddessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Carrefour hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.