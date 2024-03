Carrefour Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Der Aktienkurs von Carrefour entwickelte sich im vergangenen Jahr überdurchschnittlich gut. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Carrefour mit 14,81 Prozent um mehr als 15 Prozent darüber. Ebenso übertrifft Carrefour die mittlere Rendite der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, die bei 0 Prozent liegt. Auch hier liegt die Rendite von Carrefour mit 14,81 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich Carrefour mit einem Wert von 53,81 als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung des RSI ebenfalls als "Neutral" bewertet, was auf eine ausgeglichene Marktsituation hindeutet.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Carrefour. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Andererseits weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Carrefour mit 2,99 Prozent nur leicht über dem Mittelwert von 2,84 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik von Carrefour eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die Performance von Carrefour eine gute Entwicklung im vergangenen Jahr, was zu positiven Bewertungen in verschiedenen Kategorien führt.