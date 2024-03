Carrefour Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die französische Einzelhandelskette Carrefour hat eine Dividendenrendite von 2,99 % und liegt damit über dem Branchendurchschnitt von 0 %. Dies wird als "Gut" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour liegt bei 12,92, was dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Carrefour-Aktie laut dem Relative Strength Index (RSI) weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. In den letzten 12 Monaten hat Carrefour eine Performance von 14,81 % erzielt, was eine Outperformance im Vergleich zur Branche darstellt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Carrefour in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.