Carrefour Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die französische Einzelhandelskette Carrefour hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von 2,99 Prozent erhalten, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,84 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Carrefour ein aktuelles KGV von 12,92, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass Carrefour langfristig eine starke Aktivität aufweist, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was das langfristige Stimmungsbild als "gut" einstuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergibt die Analyse der Social Media-Diskussionen ein neutrales Rating. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend negativ gegenüber Carrefour eingestellt, wobei es insgesamt fünf positive und sieben negative Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Carrefour von der Redaktion ein "neutral"-Rating sowohl für die Dividendenpolitik als auch für die Anlegerstimmung.