Carrefour Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Carrefour-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 23, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage bei 55,43, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Carrefour somit ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Carrefour mit einer Rendite von 14,81 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter"), was zu einem weiteren "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, während Carrefour mit 14,81 Prozent auch hier deutlich über dem Durchschnitt liegt.

Die technische Analyse der Carrefour-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 17,31 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,62 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage für Carrefour in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Carrefour daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.