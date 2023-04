Carrefour Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Der Kurs der Aktie Carrefour steht am 10.04.2023, 15:31 Uhr an der heimatlichen Börse EN Paris bei 18.555 EUR. Der Titel wird der Branche "Hypermärkte und Superzentren" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Carrefour einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Carrefour jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Carrefour hat mit einer Dividendenrendite von 3,13 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (83.04%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche beträgt -79,91. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Carrefour-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Carrefour. Es gab insgesamt sieben positive und fünf negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Carrefour daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Carrefour von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,92. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Carrefour zahlt die Börse 12,92 Euro. Dies sind 60 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32,07. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.