Carrefour Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Carrefour wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,03 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25-Wert von 57,25 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour beträgt 12, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Carrefour im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was 14,81 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In den Diskussionen der letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen hervorgehoben, was die Einschätzung der Aktie insgesamt positiv beeinflusst. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anlegerstimmung von "Gut".