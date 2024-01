Carrefour Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Bei Carrefour gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die die Stimmung der Marktteilnehmer beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Carrefour in dieser Hinsicht daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Carrefour aktuell bei 17,28 EUR, während der tatsächliche Aktienkurs bei 16,79 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,84 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 16,88 EUR, was einer Distanz von -0,53 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat Carrefour eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite mit 14,81 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour 12. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, wird Carrefour daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.