Carrefour Aktie: Viel Lärm um nichts?

In den letzten beiden Wochen wurde Carrefour von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Stimmung der Anleger wird daher als "gut" eingestuft, da hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Carrefour derzeit bei 2, was eine positive Differenz von +2,99 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" bedeutet. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und das Interesse an Aktien beeinflussen. Im Fall von Carrefour wurde eine starke langfristige Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Carrefour-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 42, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "neutral" führt.

Die Analyse der Anleger-Stimmung, der Dividendenpolitik, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index zeigt insgesamt eine positive Einschätzung für Carrefour.