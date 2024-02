Carrefour Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Bei Carrefour liegt der RSI bei 16,37, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Für den RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ergibt sich ein Wert von 58,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie von Carrefour also ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Carrefour eine Rendite von 2,99 Prozent auf, was 2,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 0 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als lukratives Investment eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Carrefour wurden ebenfalls untersucht. Die Analyse der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet ergab eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Carrefour in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,81 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" bedeutet dies eine Outperformance von +14,81 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt Carrefour mit einer Überperformance von 14,81 Prozent gut im Rennen. Daher erhält die Aktie von Carrefour in dieser Kategorie ebenfalls ein Rating von "Gut".