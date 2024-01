Carrefour Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie beträgt 2,99 Prozent, was 2,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour beträgt derzeit 12. Im Branchenvergleich liegt das KGV von Carrefour damit im Durchschnitt und die Aktie erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Carrefour eine Performance von 14,81 Prozent, was eine Outperformance von +14,81 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Im Vergleich dazu hatte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Carrefour 14,81 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carrefour liegt bei 27,52, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,69 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Carrefour-Aktie.