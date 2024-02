Carrefour Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Carrefour-Aktie ergibt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt bei 15,78 EUR und ist damit -6,18 Prozent vom GD200 (16,82 EUR) entfernt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 16,06 EUR, was einem Abstand von -1,74 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Fundamental betrachtet weist die Carrefour-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,92 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Carrefour-Aktie mit einer Rendite von 14,81 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor um mehr als 15 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" zeigt sich eine deutlich positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.