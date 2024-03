Carrefour Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Dividendenrendite für Carrefour beträgt derzeit 2,99 Prozent, was 0,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik neutral.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Carrefour ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Themen besonders stark diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Carrefour-Aktie aktuell bei 16,75 EUR liegt, was einem Abweichung von -6,06 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 15,735 EUR entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,95 EUR, was einer Abweichung von -1,35 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Carrefour im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was 14,81 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung auf dieser Stufe.