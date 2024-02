Carrefour Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt ein gemischtes Bild für die Carrefour-Aktie. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erhalten hat als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein weniger positives Bild. Der Schlusskurs der Carrefour-Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 17,05 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 15,715 EUR lag. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Performance hin.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite der Carrefour-Aktie jedoch deutlich über dem Durchschnitt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete eine mittlere Rendite von 0 Prozent, während Carrefour eine Rendite von 14,81 Prozent erzielte, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine gemischte Reaktion. Während in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Carrefour geäußert wurden, haben sich in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen verbreitet. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt neutrale Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionen rund um die Carrefour-Aktie.