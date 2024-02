Carrefour Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Aktuelle Bewertung von Carrefour: Neutral

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour liegt derzeit bei 12,92, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist einen Wert von 0 auf. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Carrefour einen Wert von 54,76, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,87 und unterstützt ebenfalls die Einschätzung als "Neutral".

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung erzielte Carrefour in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,81 Prozent, was im Vergleich zur Branche eine Überperformance darstellt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 0 Prozent, wodurch Carrefour auch hier eine positive Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein gemischtes Bild wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen eher positive Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Gesamteinschätzung des Unternehmens basierend auf der Anlegerstimmung lautet somit "Neutral".

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass Carrefour sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Ebene derzeit eine neutrale Bewertung erhält.