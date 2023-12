Carrefour Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Carrefour in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses Carrefour derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,36 EUR, während der Kurs der Aktie (16,305 EUR) um -6,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 16,72 EUR, was einer Abweichung von -2,48 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Carrefour mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,92 einen vergleichsweise günstigen Wert auf, was auf eine preisgünstige Aktie hinweist. Der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt aktuell 0 Prozent. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,81 Prozent, was 14,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 0 Prozent, sodass Carrefour aktuell 14,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.