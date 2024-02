Carrefour Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Der Aktienkurs von Carrefour hat im letzten Jahr eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Überperformance von 14,81 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 0 Prozent, wobei Carrefour aktuell 14,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carrefour-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 51, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 64,31 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Carrefour.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Carrefour besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch während der letzten ein bis zwei Tage dominierten positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Eine Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes gab, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Carrefour daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.