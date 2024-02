Carrefour Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Carrefour ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Trotz einiger negativer Themen in den vergangenen Tagen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, und basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie von Carrefour langfristig als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat Carrefour in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 14,81 Prozent erzielt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 14,81 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Carrefour beträgt derzeit 2,99 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.