Carrefour Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Zuletzt gab es vermehrt positive Gespräche über das Unternehmen Carrefour. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Anzahl der positiven Kommentare über Carrefour in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Carrefour in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde festgestellt, dass der aktuelle Schlusskurs von 16,565 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (17,29 EUR) liegt, was einer Abweichung von -4,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (16,82 EUR) nur eine Abweichung von -1,52 Prozent aufweist. Auch hier erhält die Carrefour-Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") zeigt sich Carrefour mit einer Rendite von 14,81 Prozent mehr als 15 Prozent darüber. Auch im Branchenvergleich ("Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln") liegt die Aktie mit 14,81 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Rendite von 0 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.