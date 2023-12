Carrefour Aktie: Ist es das gewesen?

Die Diskussionen über Carrefour in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Carrefour aus Anlegerperspektive angemessen bewertet.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Carrefour-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 23, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 55,43, was darauf hindeutet, dass Carrefour weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält die Analyse der RSIs zu Carrefour ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Carrefour eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche in den vergangenen 12 Monaten, die bei 0 Prozent liegt, schneidet Carrefour mit 14,81 Prozent deutlich besser ab. Diese herausragende Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Carrefour beträgt 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Carrefour daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

