Carrefour Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die Carrefour-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 17,01 EUR verzeichnet, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 15,785 EUR eine Abweichung von -7,2 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 16,54 EUR, was einer Abweichung von -4,56 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger mehr beachtet als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carrefour-Aktie also ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat die Carrefour-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,81 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat das Unternehmen eine Überperformance von 14,81 Prozent erzielt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Carrefour-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch neutral bewertet. Insgesamt erhält Carrefour eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.