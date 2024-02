Carrefour Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Carrefour hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Durchschnitt von 0 Prozent im Verbrauchsgütersektor darstellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Relative Strength Index (RSI) für Carrefour sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis "überkauft" ist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Des Weiteren zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Carrefour einen negativen Abstand von -11,88 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist ebenfalls einen negativen Abstand von -8,93 Prozent auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung der Carrefour-Aktie auf Basis der technischen Analyse.