Carrefour Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die französische Einzelhandelskette Carrefour hat in der Branche für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel eine Dividendenrendite von 2,99 %. Das ist 2,99 Prozentpunkte höher als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Ausschüttung an die Aktionäre.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Carrefour bei 15,895 EUR liegt, was einer Entfernung von -7,05 % vom GD200 (17,1 EUR) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 16,69 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Carrefour also als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Carrefour-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,81 % erzielt, was 14,81 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour liegt bei 12, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.