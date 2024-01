Carrefour Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,92 liegt Carrefour auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was 14,81 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 0 Prozent. Carrefour liegt aktuell 14,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -5,32 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Carrefour-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,2 EUR mit dem aktuellen Kurs (16,285 EUR) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,47 Prozent). Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.