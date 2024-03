Carrefour Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Carrefour aktuell bei 16,74 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 15,57 EUR liegt und somit einen Abstand von -6,99 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 15,92 EUR, was einer Differenz von -2,2 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Carrefour mit 14,81 Prozent mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. In der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 0 Prozent, während Carrefour mit 14,81 Prozent deutlich darüber liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Die Dividendenrendite von Carrefour beträgt derzeit 2,99 %, was über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.