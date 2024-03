Carrefour Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Carrefour ist positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren in den sozialen Medien festgestellt haben. Auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Für Investoren, die in die Aktie von Carrefour einsteigen möchten, könnte sich die Dividende lohnen. Mit einer Dividendenrendite von 2,99 % liegt Carrefour deutlich über dem Branchendurchschnitt von Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Carrefour-Aktie derzeit bei 16,68 EUR, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 16,065 EUR und hat somit einen Abstand von -3,69 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 15,73 EUR, was einer Differenz von +2,13 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird die Carrefour-Aktie daher technisch betrachtet als "neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Carrefour in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,81 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Carrefour mit 14,81 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird Carrefour in dieser Kategorie ebenfalls positiv bewertet und erhält das Rating "Gut".