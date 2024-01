Carrefour Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die französische Supermarktkette Carrefour hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die im Verhältnis zum Aktienkurs eine positive Differenz von +2,99 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Aufgrund dieser Dividendenpolitik haben Analysten dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

In puncto Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour bei 12,92, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carrefour-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (42) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (59,74) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt zeichnet sich Carrefour also durch eine solide Dividendenpolitik und eine positive Anleger-Stimmung aus, während die fundamentale Bewertung neutral ist. Der RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.