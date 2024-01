Carrefour Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Carrefour-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von -8,31 Prozent, während der aktuelle Kurs bei 15,725 EUR liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine Abweichung von -6,34 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 72,75, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,08, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Carrefour-Aktie jedoch eine positive Bewertung. Mit einer Dividendenrendite von 2,99 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau liegt sie 2,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik als "Gut" bewertet wird.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel Carrefour in den sozialen Medien deuten auf eine positive Anlegerstimmung hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch die Redaktion führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Carrefour bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.