Carrefour Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI von Carrefour für die letzten 7 Tage liegt bei 57,44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 58,9, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Carrefour im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was 14,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 0 Prozent, daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour liegt bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Carrefour eine Dividendenrendite von 2,99 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Carrefour-Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut" bewertet.