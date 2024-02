Carrefour Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Der Aktienkurs des Einzelhandelsunternehmens Carrefour stieg in den letzten 12 Monaten um 14,81 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" durchschnittlich keine Veränderung, was auf eine Outperformance von +14,81 Prozent für Carrefour hinweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Carrefour um 14,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt lag. Diese überdurchschnittliche Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird ersichtlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Carrefour derzeit bei 16,86 EUR liegt. Da der aktuelle Aktienkurs bei 15,705 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -6,85 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 16,12 EUR, was einer Differenz von -2,57 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Carrefour in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen deutet auf überwiegend positive Themen hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Für die Bewertung der Aktiendynamik kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Carrefour liegt bei 16,37, was auf eine "Gut"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 58,05, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Gut".