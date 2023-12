Carrefour Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Die technische Analyse zeigt, dass Carrefour derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 17,34 EUR, während der Aktienkurs (16,23 EUR) um -6,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 16,72 EUR, was einer Abweichung von -2,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Wert Einstufung.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour bei 12. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ist dies weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Carrefour war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden als "Schlecht" eingestuft. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufweist.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment, während das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird.