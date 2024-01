Carr's Aktie: Das war abzusehen!

Carr's Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,15 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -11,18 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -2,98 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 6,38 Prozent, wobei Carr's um 20,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist Carr's daher eine Unterperformance auf und erhält in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carr's bei 16,4, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,47 liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Carr's. Es gab mehr negative als positive Tage und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält Carr's in Bezug auf die Anlegerstimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung.

Obwohl sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen verbessert hat, wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.