Carr's Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Carr's-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 126,16 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 104,75 GBP erzielt, was einem Unterschied von -16,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 106,39 GBP, was einer Abweichung von -1,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) wird die Carr's-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,4 liegt, während das Branchen-KGV bei 25,5 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Analysten schätzen die Aktie von Carr's langfristig als "Neutral" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 0 GBP, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenschätzungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Carr's liegt bei 37,61 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 47,58 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.