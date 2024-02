Carr's Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Aktienkurs des Unternehmens Carr's hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -4,27 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +12,8 Prozent bedeutet. Auch der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,36 Prozent im letzten Jahr, jedoch lag Carr's hier 5,17 Prozent darüber. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 61,76 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Carr's-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, welcher auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 37,93), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Analysten schätzen die langfristige Entwicklung der Carr's-Aktie neutral ein, was durch 0 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Bewertungen widergespiegelt wird. Bezüglich des Kursziels der Analysten wird dieses bei 0 GBP angesiedelt, was auf eine zukünftige Performance von -100 Prozent hindeutet. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Einstufung, während die Gesamteinschätzung der Analysten seitens der Redaktion mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 126,02 GBP für den Schlusskurs der Carr's-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 122,5 GBP, was einen Unterschied von -2,79 Prozent darstellt und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 111,41 GBP, was über dem letzten Schlusskurs (+9,95 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Carr's somit auch für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.