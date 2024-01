Carr's Aktie: Aus und vorbei!

Die Dividendenpolitik von Carr's wird von Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 5 liegt, was einer positiven Differenz von +1,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Carr's in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -14,15 Prozent, was eine Underperformance von -10,77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,52 Prozent hatte, liegt Carr's 19,67 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Carr's bei 124,96 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 100,6 GBP erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -19,49 Prozent und somit zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 109,24 GBP, was einem Abstand von -7,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Carr's daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.