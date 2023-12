Carr's Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der Aktie von Carr's zeigt, dass der aktuelle Kurs von 100,6 GBP um 19,49 Prozent unter dem GD200 (124,96 GBP) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage angibt, mit 109,24 GBP um 7,91 Prozent unter dem Kurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Carr's mit -14,15 Prozent mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,01 Prozent erzielte, liegt Carr's mit 11,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergibt, dass Carr's in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Carr's sich verschlechtert haben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich eine negative Einschätzung der Aktie basierend auf dem Sentiment und dem Buzz im Internet.