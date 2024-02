Carpenter Tan Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Dividendenrendite von Carpenter Tan liegt derzeit bei 5,02 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,24 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,23 Prozent zur Branchendurchschnittsdividende. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von Carpenter Tan eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Carpenter Tan liegt bei 52,17, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Carpenter Tan kaum Änderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Aktienkurs von Carpenter Tan hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine Outperformance von +55,11 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Carpenter Tan mit einer Überperformance von 64,47 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie von Carpenter Tan ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.