Carpenter Tan Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Carpenter Tan ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 7,87 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 30,44 in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Carpenter Tan in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bezeichnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Carpenter Tan daher mit einem "Neutral"-Wert bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Carpenter Tan investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,02 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,21 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Carpenter Tan-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,39 HKD, während der letzte Schlusskurs (5,03 HKD) deutlich darüber liegt (+14,58 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Carpenter Tan basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.