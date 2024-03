Carpenter Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carpenter-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 33 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 46,44 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt bei 63,31 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 67,96 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 64,89 USD führt hingegen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Carpenter auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um die Carpenter-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Diskussionsintensität zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Carpenter in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 68,42 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um 39,95 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,47 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.