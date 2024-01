Carpenter Aktie: In Lauerstellung

Die Aktie von Carpenter wird im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 30,28 um 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 95,54 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine gute Einschätzung auf der Grundlage der fundamentalen Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde Carpenter von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls eine gute Einstufung. Die technische Analyse zeigt, dass die Carpenter-Aktie derzeit mit einem Wert von 100 im Relative Strength-Index (RSI) überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 56, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für den RSI.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 58,62 USD für den Schlusskurs der Carpenter-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 66,78 USD, was einer positiven Veränderung von 13,92 Prozent entspricht und zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 68,11 USD, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Carpenter daher eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Carpenter aus fundamentaler und technischer Sicht als gut eingestuft wird.