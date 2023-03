Carota kooperiert mit Drimaes, um die Lösungen für die Fernverwaltung von Fahrzeugen zu verbessern

Taipeh, Taiwan, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) -Carota (https://www.carota.ai/), ein führender Anbieter von globalen OTA-Upgrades, Ferndiagnose und Fuhrparklösungen, ist eine Partnerschaft mit Drimaes (https://drimaes.com/) eingegangen, einem koreanischen Unternehmen, das auf intelligente Mobilitätslösungen spezialisiert ist. Die Vereinbarung zielt darauf ab, OTA-Funktionalität in intelligente Steuerungslösungen für Fahrzeuge einzuführen, das bestehende Software- und Hardware-Ökosystem zu erweitern und Funktionslösungen wie ein Fuhrparmanagement-System (FMS), Over-The-Air-Updates (OTA), OTA-Update-Tests, Fahrzeugsicherheit und Fernverwaltung anzubieten."Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Drimaes, einem führenden Anbieter von intelligenten Mobilitätslösungen, bekannt zu geben. Gemeinsam wollen wir die Zukunft auf globaler Ebene vorantreiben, basierend auf dem OTA-Vorteil und der bewährten FMS-Lösung von Carota. Unser Hauptziel ist es, ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen für die Automobil- und Logistikbranche und darüber hinaus anzubieten", sagte Paul Wu, CEO von Carota.Fahrzeughersteller können fahrzeuginterne Software und Firmware über Carota OTA aus der Ferne aktualisieren. Die OTA-Technologie kann Probleme beheben, die in der ECU auftreten können, die den Motor, das Getriebe und das Infotainment steuert. Die Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung von Fernverwaltungslösungen für Fahrzeuge dar, die weltweit die Sicherheit und Effizienz von Fahrzeugen gewährleisten.Informationen zu CarotaCarota ist ein globaler Anbieter von Komplettlösungen für OTA-Upgrades (Over-The-Air) und Ferndiagnose, einschließlich OTA-Betriebsabonnements, Ferndiagnose, OTA-Testprodukte und -Dienstleistungen sowie Videotelematik.Carota hat es sich zur Aufgabe gemacht, sichere, stabile, zuverlässige und skalierbare OTA-Upgrades und Fuhrparkverwaltungs-Lösungen für OEMs, Flottenbesitzer und Hersteller intelligenter IoT-Geräte anzubieten.Mit über 320 Millionen installierten und aktualisierten intelligenten Geräten ist Carota ein bedeutender Akteur auf dem chinesischen Markt. Das Unternehmen beliefert Kunden in mehr als 20 Ländern und Regionen, darunter Großchina, die Vereinigte Staaten, Europa, Japan, Korea, Indien und die Region Südostasien.Carota MedienkontaktCarota Marketingmarketing@carota.aiFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2031019/CAROTA_DRIMAES.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/carota-kooperiert-mit-drimaes-um-die-losungen-fur-die-fernverwaltung-von-fahrzeugen-zu-verbessern-301770143.htmlOriginal-Content von: Carota, übermittelt durch news aktuell