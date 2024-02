Carolina Panthers verkünden erste internationale Partnerschaft mit Pizza Hut Deutschland

München (ots) -Am Dienstag gaben die Carolina Panthers eine mehrjährige Partnerschaftsvereinbarung mit Pizza Hut Deutschland bekannt. Damit ist Pizza Hut der erste internationale Partner im Rahmen des Global Markets Program (GMP) der NFL, der sich für mehrere Jahre Partnerschaft verpflichtet hat. Die Vereinbarung ernennt Pizza Hut Deutschland zum offiziellen Pizza-Partner in Deutschland und auch zum offiziellen regionalen Partner der Carolina Panthers.Mit über 90 Standorten im ganzen Land erweitert die Partnerschaft mit Pizza Hut Deutschland die Sichtbarkeit der Carolina Panthers und der NFL im deutschen Markt erheblich. Die Kooperation bringt die Sportart einem breiteren Publikum in Deutschland näher, um landesweit neue Fans zu gewinnen."Unsere erste offizielle Partnerschaft in Deutschland ist ein Meilenstein in unseren stetigen Bemühungen, unsere Marke weltweit zu expandieren", sagte Kristi Coleman, Präsidentin der Carolina Panthers. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Pizza Hut Deutschland und anderen regionalen Unternehmen, um unseren Fans in München in diesem Jahr ein erstklassiges Erlebnis zu bieten."Pizza Hut Deutschland und die Carolina Panthers werden zusammenarbeiten, um den NFL-Fans im Vorfeld und während der NFL-Spiele 2024 in Deutschland exklusive Aktionen zu bieten, darunter Essensangebote und Gewinnspiele."Wir freuen uns sehr, der erste internationale Partner der Carolina Panthers im Rahmen des NFL Global Markets Program zu sein. Als Official Pizza Partner in Deutschland werden wir das Team und die deutschen Fans der Carolina Panthers nicht nur bis zu ihrem anstehenden Spiel in Deutschland unterstützen, sondern hoffen auch, die Begeisterung für American Football an zukünftige Fans heranzutragen. Nachdem Pizza Hut US bereits seit vielen Jahren mit der NFL und den Teams in den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet hat, können wir es kaum erwarten, gemeinsam mit den Carolina Panthers international durchzustarten. Wir wünschen allen Fans an diesem Wochenende einen großartigen Super Bowl und freuen uns gemeinsam mit ihnen auf die Saison 2024," so Matthias Kern, President von Pizza Hut in Deutschland.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGJustin Fordjford@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Pizza Hut, übermittelt durch news aktuell