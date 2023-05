Carolin Kielhorn ist neue Pressesprecherin des BDU

Bonn (ots) -Carolin Kielhorn ist neue Pressesprecherin und zugleich Leiterin Kommunikation & Marketing des BDU. Sie folgt auf den langjährigen Pressesprecher Klaus Reiners, der nach 25 Jahren verantwortlicher Pressearbeit für den BDU in den Ruhestand geht.Bereits zum 1. April hat Carolin Kielhorn als Pressesprecherin und Leiterin Kommunikation & Marketing beim BDU angefangen. Sie folgt damit auf Klaus Reiners, der seit dem 01.05.1998 BDU-Pressesprecher war und zum 31. Juni 2023 nach 25 Jahren Engagement für den Consultingverband in den Ruhestand gehen wird."Klaus Reiners hat die Pressearbeit des BDU nachhaltig geprägt und sich durch seinen großen Einsatz und durch seine kommunikative, ausgleichende Art die Anerkennung Vieler erworben. Im Namen des gesamten BDU bedanke ich mich bei Klaus Reiners für sein Engagement, seinen Gestaltungswillen und auch für die Treue, die er dem BDU gehalten hat.", sagt Ralf Strehlau, BDU-Präsident.Der BDU hat mit Carolin Kielhorn eine Kommunikatorin mit der Aufgabe betraut, die über eine große Expertise und bewährte Kompetenz in politisch getriebener Kommunikationsarbeit und Krisenkommunikation verfügt.Die 38-jährige gebürtige Braunschweigerin war bis zum 31.03.2023 bei dem Fernleitungsnetzbetreiber OGE als Pressesprecherin (Unternehmenssprecherin) und Referentin für Energiepolitik und Kommunikation tätig. Sie arbeitete als Pressesprecherin u. a. für die Messe Düsseldorf und für ERGO Mobility Solutions, im Bereich Marketing bei 1&1 Versatel sowie auf verschiedenen Positionen in der Rheinischen Post Mediengruppe.Ihre ersten beruflichen Stationen hat Carolin Kielhorn im politischen Bereich verbracht. Nach ihrem Abschluss als Diplom-Politologin an der Philipps-Universität Marburg war sie viele Jahre für die Christlich Demokratische Union im Bereich Kommunikation tätig. Sie war u. a. Referentin bei Steffen Kampeter im Deutschen Bundestag, Referentin für Strategische Planung/Reden in der CDU-Bundesgeschäftsstelle sowie Leiterin politische und strategische Planung im Niedersächsischen Landtag."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Carolin Kielhorn eine ausgewiesene Expertin für Kommunikationsfragen für unseren Verband gewinnen konnten und gemeinsam, zukünftige Aufgaben zu meistern. Nicht nur ihr breiter Erfahrungsschatz, auch ihr politisches Gespür kann unserer Sache nur dienlich sein!", sagt Ralf Strehlau, BDU-Präsident, abschließend.Carolin Kielhorn steht Medienvertreterinnen und -vertretern gerne für Informationen rund um den BDU zur Verfügung und stellt gerne Kontakte für Pressetermine mit Vertreterinnen und Vertretern des BDU her. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie die Kontaktinformationen zur Pressestelle finden Sie auf der Webseite des BDU unter www.bdu.de/news.Download der Pressemitteilung unter: https://www.bdu.de/news.Über den BDU:Wir vertreten die deutsche Consultingwirtschaft mit ihren bundesweit mehr als 43,7 Mrd. Euro Umsatz und über 220.000 Mitarbeitenden.Unsere Mission: Die ständige Verbesserung dieser für die deutsche Wirtschaft bedeutenden Dienstleistung und Sicherstellung des hohen Qualitätsniveaus unserer Mitgliedsunternehmen: Von der Unternehmensberatung über die Strategieberatung und Sanierungsberatung bis hin zur Personalberatung. Durch Studien, Zertifizierungen, Leitfäden, Networking und Weiterbildung tragen wir dazu bei, dass Unternehmen und Verwaltung in Deutschland immer bestmöglich beraten werden.Weitere Informationen zum Verband finden Sie unter: www.bdu.deFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V.Carolin Kielhorn // PressesprecherinJoseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 BonnT +49 (0) 228 9161-16, carolin.kielhorn@bdu.deOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen, übermittelt durch news aktuell