Carnival löst Jubelsturm aus!

Die Carnival-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1010,75 GBP für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1215 GBP (+20,21 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1126,34 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,87 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Carnival-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Carnival abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber insgesamt erhält die Carnival-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Anleger-Stimmung bei Carnival in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, basierend auf Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch zeigen sich auch 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung ist daher "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien. Der RSI für Carnival liegt aktuell bei 63,1, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI-Wert von 44, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI für die Carnival-Aktie als "Neutral" eingestuft.