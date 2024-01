Carnival ist zurück!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Carnival über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt auch eine positive Veränderung, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 6 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,71 USD, was eine mögliche negative Kursentwicklung zur Folge haben könnte. Aus Analystensicht erhält die Carnival-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -5,21 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Carnival. Auch die positiven Themen rund um das Unternehmen wurden von Anlegern positiv aufgenommen. Es wurden jedoch auch "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".