Carnival ist zurück!

Die Carnival-Aktie hat aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung erhalten, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 978,41 GBP, während der aktuelle Kurs bei 1366,5 GBP liegt, was eine Abweichung von +39,67 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1040,1 GBP über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von +31,38 Prozent darstellt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Carnival-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 21, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Überverkauft-Situation mit einem Wert von 23,76 und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Carnival-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,95 Prozent erzielt, was 36,89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie mit einer Rendite von 30,52 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.