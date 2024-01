Carnival-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Aktienkurs von Carnival hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche eine Outperformance von +29,86 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,57 Prozent hatte, liegt Carnival mit einer Überperformance von 36,38 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Performance erhält Carnival in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Carnival ist jedoch insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch 2 "Gut"-Signale, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Bewertungen von Analysten für Carnival zeigen aus den letzten zwölf Monaten ein durchschnittliches "Neutral"-Rating, basierend auf 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Insgesamt erhält die Carnival-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse zeigt, dass Carnival sowohl auf Basis des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung erhält. Der aktuelle Schlusskurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was auf einen positiven Trend hindeutet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Carnival trotz der negativen Anleger-Stimmung und der neutralen Analysteneinschätzungen eine starke Performance und positive Trends aufweist, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.