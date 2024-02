Carnival-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Anleger-Stimmung bezüglich Carnival wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft.

Der Aktienkurs von Carnival hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 93,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -8,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Carnival im Branchenvergleich eine Outperformance von +101,36 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat Carnival mit einer Rendite von -8,38 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 101,57 Prozent erzielt. Aufgrund dieser starken Leistung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Carnival-Aktie stattgefunden. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Carnival-Aktie. Obwohl keine neuen Analystenupdates zu Carnival vorliegen, ergab die durchschnittliche Kurszielberechnung der Analysten einen Wert von 15,71 USD, was einem Abwärtspotenzial von -94,22 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Carnival ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt.

Aus technischer Sicht liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Carnival derzeit bei 250,38 USD. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 272 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,63 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 281,78 USD, was einer Differenz von -3,47 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Carnival-Aktie darstellt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine Bewertung als "Gut".