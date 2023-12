Carnival Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An sechs Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Carnival. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 3 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal), was zu einer "Gut" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Carnival-Aktie beträgt aktuell 21, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass Carnival überverkauft ist (Wert: 23,76), was zu einer "Gut" Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Carnival-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 41,95 Prozent erzielt, was 36,89 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt 11,43 Prozent, und Carnival liegt aktuell 30,52 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Einschätzung abgegeben haben, bewerten die Carnival-Aktie insgesamt als "Neutral", da 0 Kauf-, 1 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Carnival liegt bei 0 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht, da der Aktienkurs zuletzt bei 1366,5 GBP notierte. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet, basierend auf den Analysten-Untersuchungen.